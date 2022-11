Bullen- und Bärenmärkte und ihre Bedeutung für das eigene Portfolio

Was ist ein Bullenmarkt?

Ein Bullenmarkt bezeichnet eine Marktphase, in der die Börsenkurse über einen längeren Zeitraum steigen. Allgemein spricht man von einem Bullenmarkt, wenn es zu einer 20%igen Kursrally in einem Zeitraum von 2 Monaten gekommen ist. Dieser Anstieg entwickelt ab einem Punkt eine gewisse Eigendynamik, da immer mehr Anleger durch die positive Wertentwicklung in den Markt einsteigen. Ein Bullenmarkt entsteht meistens in einer wirtschaftlichen Aufschwungsphase.

Anleger erwarten in dieser Zeit steigende Gewinne und Erfolgschancen. Diese positive Haltung stützt die Nachfrage, die wiederum die Aktienpreise ankurbelt. Bei großen Wachstumsraten sprechen Experten auch von einem “Boom” - dieser ist jedoch selten. Wie lange ein Bullenmarkt hält, ist unklar und hängt von der individuellen wirtschaftlichen und politischen Gesamtsituation ab. Historische Analysen zeigen, dass Bullenmärkte im Schnitt 22 Monate andauern.

Was ist ein Bärenmarkt?

Im Gegensatz zum Bullenmarkt wird ein Abfall der Kurse über einen längeren Zeitraum als Bärenmarkt bezeichnet. Anleger verlieren in dieser Zeit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und ziehen vermehrt ihr Geld ab. Das kann je nach Intensität einen sogenannten Herdentrieb auslösen, der wiederum die negativen Kurskorrekturen verstärkt.

Bärenmärkte entstehen insbesondere dann, wenn sich die wirtschaftliche oder politische Situation verändert. Durch den Konflikt in Osteuropa, globale Lieferkettenprobleme und die weltweiten Zinserhöhungen der Notenbanken sind die globalen Börsen in einen Bärenmarkt geraten. Dies ist darin begründet, dass Anleger für die kommende Zeit keine positive Haltung gegenüber dem Aktienmarkt haben. Das Vertrauen in steigende Gewinne ist zunächst einmal auf Eis gelegt. Wie beim Bullenmarkt auch gilt die Faustregel von 20% Kursverlusten innerhalb eines Zeitraums von 2 Monaten als Bestätigung für einen Bärenmarkt.

Einfluss auf Ihr Portfolio

Beide Börsenphasen haben einen wesentlichen Einfluss auf ein Portfolio. Steigen die Kurse, steigen die Depotwerte - und umgekehrt. Anleger unterliegen in beiden Phasen bestimmten Verhaltensmustern, die zu Fehlern führen können.

Steigen die Kurse an den Börsen, dann tendieren Anleger dazu, ihre Portfoliorisiken zu unterschätzen. In solchen Phasen steigen die Aktienquoten. Selbst Anleger mit einer geringen Risikotoleranz investieren vermehrt in Aktien. Sobald die Märkte ihre Richtung wechseln, beginnt das Dilemma. Aufgrund der Unterschätzung des Risikos geraten viele Anleger in Panik und beginnen, ihre Positionen zu verkaufen. Oft geschieht das zu sehr ungünstigen Zeitpunkten. Im positiven Bereich agieren Anleger zu naiv, während sie in negativen Phasen zu ängstlich sind.

Erfolgreiche Investoren bleiben ihrer Strategie - unabhängig von der Börsenphase - treu. In fallenden Märkten kaufen diese sogar nach, um von den günstigen Einstiegspreisen zu profitieren.

Fazit - Denken Sie langfristig, nicht in Phasen

Bärenmärkte sind normal und treten durchschnittlich alle 7 Jahre auf. Die letzten Bärenmärkte haben im Durchschnitt weniger als 10 Monate gedauert. Aktien haben in diesen Phasen bis zu 42 Prozent an Wert verloren. Bullenmärkte hingegen dauern fast drei Jahre und konnten bislang immer die Verluste der negativen Phasen kompensieren.

Der jüngste Bullenmarkt dauerte von 2009 (Ende der globalen Bankenkrise) bis 2020. Dieser gilt als längster in der gesamten Börsengeschichte. Anleger sollten daher lieber langfristig denken. Wer einen Blick auf die Entwicklung globaler Aktienindizes wirft, wird schnell eines feststellen: Auf negative Phasen folgten bislang immer positive Phasen, die bis heute sämtliche Verluste kompensiert haben. Wer investiert bleibt - unabhängig vom aktuellen Börsenwetter – sollte auf lange Sicht profitieren.