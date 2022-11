Photovoltaik.one veröffentlicht Ranking der zehn führenden Solarmodul-Hersteller der Welt

Greven (ots) - Die Solarenergie nimmt unter den erneuerbaren Energien eine

wichtige Rolle ein. Sie ist vergleichsweise kostengünstig in der Anschaffung und

steht sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen offen. Das wirkt sich auf den

Wettbewerb in der Branche aus. Das Vergleichsportal Photovoltaik.one

(https://photovoltaik.one/solarmodulhersteller) hat daher die Hersteller von

Photovoltaik-Modulen genauer unter die Lupe genommen. Das Ranking basiert auf

Zahlen aus 2021 und orientiert sich am Absatz in Gigawatt.



Chinesische Unternehmen sind Marktführer