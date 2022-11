Unternehmen im Krisenmodus Drei Viertel der Unternehmen spüren starke Auswirkungen auf die Personalsituation (FOTO)

Mannheim



- Unternehmen sind besonders von Energiekrise und Fachkräftemangel betroffen

- 76 Prozent sehen starke Auswirkungen auf die Mitarbeitenden

- Unternehmen investieren in Digitalisierung und Mitarbeiterbindung

- Führungskräfte sind in der Krise stärker gefordert



Die Personalberatung Hays hat gemeinsam mit dem Institut für Beschäftigung und

Employability (IBE) das Stimmungsbild von Unternehmen in der Krise untersucht.

Krisenbedingt spüren insgesamt über drei Viertel (76 Prozent) der befragten

Führungskräfte tendenziell sehr starke Auswirkungen auf die eigene

Personalsituation.