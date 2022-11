2 Millionen Euro in 3 Tagen - Kölner Mehrweg-Unternehmen Vytal startet Crowdinvesting mit großem Erfolg (FOTO)

Köln (ots) - Das Kölner Mehrwegunternehmen Vytal erhält in nur 3 Tagen mehr als

2 Millionen Euro Investment von privaten Investorinnen aus der "Crowd". Bereits

mehr als 1.000 Menschen investierten über die Crowdinvesting-Plattform WIWIN in

die Kampagne des Unternehmens, das vom Kölner Startup Accelerator xdeck

angeschoben und für seinen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft durch die Kölner IHK

mit dem Going Circular Award 2021 ausgezeichnet wurde.



Die Finanzspritze kommt für Vytal genau zum richtigen Zeitpunkt . "Es ist

Wahnsinn, welchen Rückenwind unser Geschäft in den letzten Monaten erfahren hat.

Ab 1. Januar 2023 gilt die Mehrwegangebotspflicht für Mitnahme- und Lieferessen

, d.h. Mehrwegverpackungen müssen als Alternative zu Einwegverpackungen

angeboten werden. Das wird die Branche verändern. Als größte europäische

Mehrweglösung ist Vytal ein wichtiger Teil dieser Veränderung", meint Dr. Tim

Breker, Mitgründer und Geschäftsführer von Vytal. Das von WIWIN vermittelte

Kapital möchte Vytal für den weiteren Ausbau des Partnernetzwerks nutzen.