dpa-AFX Presseschau für den 30. November - 2. Aktualisierung

bis 07.00 Uhr:

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wirbt für neue Zuwanderungsregeln für Fachkräfte, SWR - Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages: Städte brauchen "klare Ansagen" für Flüchtlingsplätze, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Rechnungshof-Präsident Kay Scheller kritisiert zu hohe Schulden, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Philippe Stock, Präsident der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie (GPP), spricht sich wegen überlasteter Kinderkliniken durch RSV-Welle für Maskenpflicht aus, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack fordert faire Bezahlung frauendominierter Berufe, um Fachkräftemangel zu bekämpfen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 5.00 Uhr:

- Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet trotz der vertraglichen Fixierung von Gasbezug aus Katar an Deutschland nicht mit Auswirkungen auf die hohen Preise, Interview mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm, Bild - Handwerks-Präsident Hans Peter Wollseifer sieht viele Handwerks-Betriebe in Deutschland am Abgrund, Interview, Rheinische Post - Jeder zweite Haushalt mit Gasheizung in Deutschland wird in den nächsten Tagen die Dezemberhilfe erhalten, Bild - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Pläne der Koalition für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz begrüßt, aber Nachbesserungen etwa bei der Gehaltsgrenze und der Anwerbung von Auszubildenden aus dem Ausland gefordert, Interview mit DIHK-Vize-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks, Rheinische Post - Den deutschen Kommunen droht nach Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebunds in den nächsten Jahren ein massiver Personalmangel, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Verbands, Gerd Landsberg, Bild - Der Freistaat Bayern will eine tägliche Arbeitszeit der Beschäftigten von mehr als zehn Stunden durch eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes durchsetzen, Interview mit der bayerischen Arbeits- und Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU), Rheinische Post - Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat eine stärkere steuerliche Förderung der betrieblichen Ausbildung gefordert, Interview, Rheinische Post - CDU-Parteivize Carsten Linnemann warnt vor schwerwiegenden Folgen für das Asylrecht durch das von der Ampel geplante Gesetz über ein "Chancen-Aufenthaltsrecht" für bisher nur geduldete Ausländer, Rheinische Post