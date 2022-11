Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission ist bereit, Investitionshürden beim Ausbau der Wasserstoffwirtschaft aus dem Weg zu räumen. "Wir müssen gemeinsam mit dem Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten einen Entschluss fassen, der es der Industrie möglich macht, so schnell wie möglich zu handeln", sagte Kommissionsvize Frans Timmermans bei einer Veranstaltung des "Handelsblatts" (Donnerstagsausgabe).





Es gehe um die Definition von "grünem" Wasserstoff, die auf Betreiben des EU-Parlaments gelockert werden könnte. "Ich muss natürlich im Einklang mit dem Parlament arbeiten", sagte Timmermans. Der Niederländer sieht die EU in einer guten Position, ihre Führungsrolle beim Thema Wasserstoff zu verteidigen. "Ich glaube, dass unsere Ansätze die ganze Welt überzeugen werden", sagte er über die Gesetzgebung in der EU. Die staatlichen Investitionen der USA seien dagegen mit Risiken verbunden. Vor einer Woche hatte die EU erste Abkommen mit Ägypten, Kasachstan und Namibia über die Lieferung von Wasserstoff abgeschlossen. Timmermans kündigte weitere Vereinbarungen dieser Art an.