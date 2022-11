Rohbau für größten Schulbau Berlins fertiggestellt - Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey besucht Baustelle (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - In Berlin-Lichtenberg errichtet die HOWOGEWohnungsbaugesellschaft mbH den größten Schulneubau der BerlinerSchulbauoffensive. Innovative Bildungsarchitektur und hoheNachhaltigkeitsstandards kommen hier zusammen. Errichtet wird das Schulgebäudevon den Bauunternehmen ZÜBLIN und OTTO WULFF.Ein Gebäude mit zwei Schulen für rund 1.600 Schüler:innen, rund 31.200Quadratmeter Bruttogeschoßfläche, zwei übereinander gestapelte Sporthallen aufeinem 38.000 Quadratmeter großen Gelände: An der Allee der Kosmonauten inBerlin-Lichtenberg errichtet die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH den größtenSchulneubau der Berliner Schulbauoffensive (BSO) und damit auch die erstenweiterführenden Compartmentschulen Berlins. Anlässlich der Fertigstellung desRohbaus haben sich die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey,Alexander Slotty, Staatssekretär für Bildung sowie die LichtenbergerBezirksstadträtin Filiz Keküllüoglu vor Ort ein Bild vom Baufortschritt gemacht."Im August 2021 haben wir hier den Grundstein gelegt, ein Jahr später ist derRohbau fertig und im Frühjahr 2024 werden wir die Schulen an den Bezirkübergeben", sagt HOWOGE-Geschäftsführer Ulrich Schiller . "Die jahrelangeVorarbeit im Schulbau wird nun konkret an der Allee der Kosmonauten sichtbar.Aber nicht nur hier: Auch für die ISS Am Breiten Luch starten noch in diesemJahr die Bauarbeiten und im kommenden Jahr beginnen wir mit dem Bau desErich-Kästner-Gymnasiums in Marzahn-Hellersdorf sowie der GemeinschaftsschuleAdlershof. Insgesamt schaffen diese fünf Schulen rund 4.500 neue Schulplätze."Ein wichtiger Beitrag für die Umsetzung der BSO, wie die RegierendeBürgermeisterin von Berlin Franziska Giffey bestätigt: "Die Schulbauoffensiveist das größte Investitionsvorhaben Berlins. Unsere Schülerinnen und Schülerbrauchen nachhaltige, moderne Schulen, an denen sie die besten Voraussetzungenzum erfolgreichen Lernen haben. Seit Beginn der Schulbauoffensive im Jahr 2016sind bis heute rund 25.000 Schulplätze geschaffen worden. Bis 2030 wollen wirweitere schaffen und damit auf insgesamt 70.000 neue Schulplätze kommen. Dafürinvestieren wir. Zu sehen sind die Ergebnisse an immer mehr Orten in Berlin -wie hier im Rohbau des neuen Schulcampus an der Allee der Kosmonauten, an demgleich zwei Schulen entstehen. Die HOWOGE ist bei alldem eine überaus wichtigePartnerin für das Land Berlin. Sie baut für die Bildung der Zukunft."Alexander Slotty, Staatssekretär für Bildung ergänzt: "Qualitativ hochwertiger