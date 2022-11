Burda Verlag ordnet Geschäftsführung mit Dreierteam neu

MÜNCHEN/OFFENBURG (dpa-AFX) - Hubert Burda Media ordnet die Geschäftsführung des deutschen Verlagssegments zum 1. Dezember neu und etabliert an der Spitze ein gleichgestelltes Dreierteam. Anfang November war bekannt geworden, dass Geschäftsführer und Chief Publishing Officer Kay Labinsky das Haus verlässt.

Wie der Medienkonzern mit Sitz in Offenburg und München am Mittwoch mitteilte, gehören Manuela Kampp-Wirtz (bislang schon zuständig für News mit "Bunte" und "Focus" und Premium wie "Elle", künftig auch für Vermarktung, Markenkommunikation und Bewegtbild/Audio) und Elisabeth Varn (Chief Financial Officer und Chief Operations Officer, künftig auch Segmente Frauen und Unterhaltung sowie Kinder) weiterhin dem Geschäftsleitungsteam an.