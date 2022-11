Kaufabbrüche verhindern - 5 Tipps für eine optimierte Customer Experience (FOTO)

Freiburg im Breisgau (ots) - Sven Lang ist Spezialist für E-Commerce und

unterstützt seine Kunden beim Aufbau und der Skalierung erfolgreicher

Onlineshops. Als Gründer und Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH hat er

gemeinsam mit seinem Team deutschlandweit schon mehr als 800 Kunden zum Erfolg

verholfen. Selbst Unternehmer ohne jegliche Vorkenntnisse im E-Commerce können

sich dank seiner Expertise im Onlinehandel etablieren.



Es ist kein Geheimnis, dass viele Menschen heute vorwiegend online einkaufen.

Die Möglichkeiten sind vielfältig und die Auswahl enorm. Doch neben

erfolgreichen Verkaufsabschlüssen kommt es auch immer wieder zu zahlreichen

Kaufabbrüchen. Die Folge: Die Umsätze der Betreiber gehen drastisch zurück. Doch

nicht immer sind es persönliche Gründe, die zu einem Abbruch des Kaufvorgangs

führen. Allzu oft sind die Ursachen im eigenen Shop zu finden. Schließlich ist

die Customer Experience ein entscheidender Faktor, wenn es um Verkaufsabschlüsse

geht, weiß auch Sven Lang, Gründer und Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH.

Als Experte für den E-Commerce kennt er die Herausforderungen, denen sich

Betreiber von Onlineshops gegenübersehen und weiß, wie sich diese richtig

aufstellen müssen. Im Folgenden hat er fünf Tipps verraten, mit denen

Shopbetreiber die Customer Experience optimieren und aus Besuchern zahlende

Kunden machen können.





1. Die Ladezeit der Website minimierenLange Ladezeiten sorgen für Frust und führen oft zum Wegklicken. Das gilt sowohlbeim erstmaligen Laden als auch beim Navigieren zwischen Artikeln und demWarenkorb. Daher sollten Shopbetreiber darauf achten, die Seitenladezeit geringzu halten. Meist nutzt es schon viel, Bilder und Videos zu komprimieren und aufeine optimale Serverleistung für den Shop zu achten. Zusätzliche individuelleHinweise liefern Tools zur Geschwindigkeitsmessung der Website.2. Vertrauen in den Shop aufbauenVertrauen ist die Grundlage für erfolgreichen Handel im Internet. Förderlichsind nicht nur aktuelle Datenschutzbestimmungen und verständliche AGB, sondernauch die Botschaften der Betreiber. Warum sollten Kunden in genau diesem Shopkaufen? Verfügt der Inhaber über langjährige Erfahrung mit seinem Angebot, istseine Ware von spezieller Qualität? Gibt es sonstige Alleinstellungsmerkmale desUnternehmens, die den Kunden Vorteile bieten? Eine günstige Preisgestaltungallein genügt in der Regel nicht, um einen Shop zu etwas Besonderem zu machen.3. Produkte verkaufsfördernd darstellenProduktfotos sollen schön aussehen und zugleich den Artikel eindeutigdarstellen. Manchmal sind Ansichten aus verschiedenen Perspektiven nötig, damitder Interessent eine klare Vorstellung der Ware erhält. Auch bei derBeschreibung ist Klarheit Trumpf. Kunden wollen alle wichtigen Informationen aufeinen Blick erkennen. Für Atmosphäre und das letzte Quäntchen Überzeugung sorgteine separate Produktbeschreibung. Sie muss nicht seitenlang zu sein, hat jedocheinen Zusatznutzen in Sachen SEO.4. Mobile Nutzung muss optimiert seinEin Onlineshop sollte auf dem Desktop gut funktionieren, doch die perfektemobile Darstellung und Bedienbarkeit ist ebenso wichtig. Wer auf dem Smartphonestundenlang scrollen muss oder einzelne Artikel nur durch mühsames Zoomen näherbegutachten kann, wechselt in Windeseile zum Mitbewerber, der möglicherweisebesser aufgestellt ist.5. Klaren und einfachen Kaufprozess einrichtenJe länger und komplizierter der Weg von der Kaufentscheidung zum Check-out,desto höher das Risiko des Absprungs. Heißt in der Praxis: Der Weg zur Kassemuss mit möglichst wenigen Seitenaufrufen und Abfragen gepflastert sein. DerWarenkorb sollte sich von jeder Position aus aufrufen lassen - und zwar mitdeutlich sichtbarem Button. Ein Kundenkonto sollte keine Bedingung für denEinkauf sein. Alles in allem sollte der Weg zum Check-out einem Endspurtgleichen, der keine Gelegenheit zum Trödeln und damit zu aufkeimenden Zweifelnbietet.