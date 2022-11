Die Schäden an den beiden Brücken sind vom Boden aus sichtbar, eine von ihnen hat eine Delle. Laut Landesbetrieb ist davon auszugehen, dass die Sicherheitsprüfungen voraussichtlich mehrere Tage andauern werden.

"Wir haben im Kanal 16 Schiffe liegen, die derzeit nicht weiterkommen", sagte ein Sprecher der Behörde. Am Mittwoch wartete vor Kiel zeitweise ein halbes Dutzend Schiffe. Bis der Kanal wieder frei ist, müssen Schiffe den Umweg über Skagen nehmen, um von der Ostsee zur Nordsee zu gelangen oder umgekehrt.

Laut Polizei ist noch unklar, ob und wenn ja, wie eine Messung des Schiffes vor Einfahrt in den Kanal erfolgt war. Dazu stünden noch Befragungen aus, sagte ein Sprecher. Die maximale Durchfahrtshöhe beträgt laut Wasser- und Schifffahrtsamt 40 Meter.

"Es ist total ernst", sagte die leitende Ingenieurin des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Susan Müller, nach einer ersten Begutachtung der Schäden durch Experten. Ermittler prüfen nun, ob technisches oder menschliches Versagen Ursache der Havarie waren, sagte ein Polizeisprecher. Es seien noch nicht alle Zeugen befragt worden. Die Ermittlungen dauerten noch an. Bei dem Unfall wurde laut Polizei niemand verletzt.

Der Ausleger eines 38 Meter hohen Krans an Bord des finnischen Spezialschiffs hatte gegen 4.30 Uhr kurz nach dem Durchlaufen der Holtenauer Schleuse die Brücken getroffen. "Das hat hier tierisch gescheppert", sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Vorfall hätten sich zahlreiche Anwohner gemeldet. Das Schwerlast- und Arbeitsschiff war auf dem Kanal in Richtung Brunsbüttel unterwegs.

KIEL (dpa-AFX) - Ein Schiff ist in Kiel auf dem Nord-Ostsee-Kanal mit zwei Brücken kollidiert. Die künstliche Wasserstraße bleibt für den Schiffsverkehr wegen des unbekannten Ausmaßes der Schäden an den Holtenauer Hochbrücken bis auf weiteres gesperrt. Auch Autos, Lastwagen, Fahrradfahrer und Fußgänger müssen vorerst ausweichen.

ROUNDUP 2 Havarie an Kieler Brücken - Verkehr auf Nord-Ostsee-Kanal gestoppt

