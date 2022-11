150.000 vollelektrische Ford Mustang Mach-E produziert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Wichtiger Meilenstein, da der Konzern die Produktion von Elektrofahrzeugen bisEnde 2023 auf 600.000 und bis 2026 auf mehr als zwei Millionen Einheiten proJahr steigern will- Ford bietet das Crossover-SUV-Modell mit Platz für fünf Erwachsene mit Heck-oder Allradantrieb an- Der Mustang Mach-E ist ein hochemotionales Fahrzeug. Es verkörpert den"Adventurous Spirit", also die Lust am Abenteuer - und damit die neuePositionierung der Marke Ford- Seit der Markteinführung im Jahr 2020 wurden in Europa bereits fast 45.000Einheiten neu zugelassen, davon rund 7.000 in Deutschland- Ford geht bei der Elektromobilität all in: Das Unternehmen wird bis 2024 dreineue vollelektrische Pkw-Modelle und vier neue vollelektrischeNutzfahrzeug-Modelle in Europa auf den Markt bringenJubiläum für Ford: Heute ist im Werk Cuautitlán (Mexiko) der 150.000te MustangMach-E produziert worden. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, da der Konzern dieProduktion von Elektrofahrzeugen bis Ende 2023 auf 600.000 und bis 2026 auf mehrals zwei Millionen Einheiten pro Jahr steigern will. Der Mustang Mach-E ist ein4,71 Meter langes, 1,88 Meter breites und 1,62 Meter hohes Crossover-SUV mitPlatz für fünf Erwachsene, das wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb sowie mit"Standard Range"- oder mit "Extended-Range"-Batterie angeboten wird. DieBasisversion leistet 198 kW (269 PS)*. Seit Ende 2021 ergänzt die besonderssportliche Top-Version Mustang Mach-E GT (358 kW/487 PS)* die Modellpalette. Der"GT" wird serienmäßig mit Allradantrieb und mit der "Extended Range"-Batterieausgeliefert. Charakteristische Design-Elemente wie die kraftvoll gezeichneteFronthaube und die markante Heckpartie mit den typisch dreiteiligen Rückleuchtenweisen die Mustang Mach-E-Baureihe als würdiges neues Mitglied derMustang-Familie aus. Der Mustang Mach-E basiert auf einer Fahrzeug-Architektur,die das Ford Team "Edison" komplett neu für rein elektrische Automobileentwickelt hat.Mustang verkörpert den "Adventurous Spirit"Der Mustang Mach-E ist ein hochemotionales Fahrzeug. Es verkörpert den"Adventurous Spirit", also die Lust am Abenteuer - und damit die neuePositionierung der Marke Ford: Der Mustang Mach-E steht, wie die gesamteMustang-Familie oder auch der Ranger und Bronco, für Werte wie Freiheit undAbenteuer und vermittelt authentisch ein Lebensgefühl, das im Kleinen wie imGroßen 'on the road' erlebt werden kann.Der Mustang Mach-E ist in Europa ein Verkaufsschlager: Seit der Markteinführungim Jahr 2020 wurden bereits fast 45.000 Einheiten neu zugelassen, davon rund7.000 in Deutschland. Allein in den vergangenen sechs Monaten haben Autofahrer