iC Consult s'implante en Belgique / Une nouvelle succursale à Bruxelles apporte un soutien de proximité à ses clients belges et dope sa croissance

Munich (ots) - iC Consult Group, leader mondial du secteur des services managés

et du conseil en gestion des identités et des accès (IAM), poursuit son

expansion en Europe. Avec le lancement de iC Consult Belgium, la société étend

ses capacités de soutien pour ses clients belges et renforce sa présence en

Europe occidentale pour favoriser ses objectifs de croissance.



La filiale belge de la société sera dirigée par Chris Patrick, CEO expérimenté

de iC Consult UK, qui a jusqu'à présent coordonne les activités du groupe en

Belgique depuis le Royaume-Uni. Dans son nouveau rôle de CEO de iC Consult

Belgium, il chapeautera l'expansion de l'équipe locale, la gestion des projets

locaux et le développement nearshore en Belgique.





Christian Emig, Chief Operating Officer chez iC Consult, explique : " Dans lecontexte de notre stratégie de croissance mondiale, nous sommes en traind'évaluer plusieurs régions intéressantes, en Europe et ailleurs, qui pourraientdevenir pertinentes pour nous en tant que marchés ou comme pôles dedéveloppement. La Belgique nous a impressionné dans ces deux domaines : avec sonmarché IAM en pleine expansion, mais aussi avec son formidable vivier de talentsen développement logiciel, conseils et sécurité qui viendra considérablementrenforcer l'équipe de iC Consult. La décision de nous y engager à long terme aété facile à prendre. "Chris Patrick, CEO de iC Consult UK, ajoute : " La Belgique est un marchééconomique porteur sur la scène européenne, fortement axé sur les secteurs dehautes technologies telles que l'automobile ou la fintech. Sur ces deux marchésverticaux, iC Consult peut se targuer d'une longue expérience, de cas d'usageconvaincants et de clients de référence dans la région. Grâce à cette nouvellefiliale et à notre vaste portefeuille mondial de services managés, nous sommesidéalement positionnés pour accompagner nos clients belges dans leurs projetsIAM. Nous sommes impatients de nous lancer dans cette aventure avec notre équipelocale d'experts. "Heiko Klarl, Chief Marketing et Sales Officer chez iC Consult, renchérit : " Lesservices IAM managés constituent une solution simple, sûre et économique pourles entreprises qui souhaitent faire monter en puissance leur gestion desidentités. Notre portefeuille de solutions, à la fois riche et unifié, nouspermet de répondre à tous les besoins de nos clients et partenaires. Nouspouvons prendre en charge les tâches de gestion des identités chronophages etcomplexes pour soulager les équipes internes et automatiser l'onboarding denouvelles applications - offrant ainsi aux experts en interne la liberté de sefocaliser sur des projets d'innovation plus stratégiques et enrichissants. "Pour en savoir plus, consultez le site de iC Consult à l'adressehttp://www.ic-consult.com .À propos de iC ConsultiC Consult est le leader mondial indépendant dans le domaine du conseil, desintégrations système et des services managés en gestion des identités et desaccès (IAM), avec plus de 800 collaborateurs à travers le monde.Attachés avant tout à l'excellence et à l'innovation, soutenus par destechnologies de pointe dans l'espace IAM, nous proposons à nos clients dessolutions de cybersécurité d'exception. Notre offre de services managés IAMcouvre de nombreux domaines tels que le conseil, l'architecture,l'implémentation, l'intégration, le support ou les opérations.iC Consult est une société établie en Allemagne avec des bureaux en Suisse, enAutriche, en France, en Belgique, en Espagne, en Bulgarie, au Royaume-Uni, auxÉtats-Unis, au Canada, en Inde et en Chine. Les plus grandes entreprises aumonde nous font confiance pour protéger et gérer leurs ressources les plusprécieuses : leurs identités.Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.ic-consult.com/ .