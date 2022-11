VectorBuilder vinder førstepræmien i stor innovationskonkurrence

Chicago, IL (ots) - --News Direct--



VectorBuilder Inc., der er verdensførende inden for teknologi til genindgivelse,

meddeler, at virksomhedens center for F&U og produktion i Guangzhou, Kina, har

vundet førstepræmien på 7th "Chuangke Innovation and Entrepreneurship Global

Competition", der afholdtes i Hangzhou, Kina.



Den betydningsfulde konkurrence med et meget stærkt deltagerfelt er en af de

største i Kina og dækker vækstvirksomheder inden for alle high-tech-brancher,

herunder grøn energi, nye materialer, kunstig intelligens,

informationsteknologi, smart produktion, bioteknologi osv. Over 37.000

high-tech-virksomheder, det største antal nogensinde, deltog i konkurrencen.

Dommerpanelet gav VectorBuilder den højeste score for virksomhedens

"transformerende innovationer i teknologier til genindgivelse, som har været

drivkraften bag virksomhedens hurtige udvikling til at være førende i branchen".





VectorBuilder leverer løsninger til genindgivelse til både grundforskning ogkliniske behov, herunder CGT. Virksomheden tilbyder komplette tjenester indenfor CRO, CDMO og udlicensering af IP. Et fremtrædende træk ved VectorBuilder ervirksomhedens innovative e-handelsplatform, der giver forskere mulighed for nemtat designe og bestille tilpassede vektorer online. Platformens popularitetblandt forskere er hurtigt voksende og har gjort det muligt for VectorBuilder atudvide hurtigt med en række tjenester til genindgivelse. VectorBuilder harindtil nu leveret CRO- og CDMO-tjenester til tusindvis af højere læreanstalterog biotekvirksomheder/lægemiddelvirksomheder i mere end 80 lande."Det er en stor ære for os at vinde toppræmien i denne store konkurrence,"udtaler dr. Bruce Lahn, chefforsker hos VectorBuilder. "Vi vil fortsætte med atudvikle innovative me-best og me-only produkter inden for genindgivelse for atstyrke forskningen i bioteknologi og genetisk medicin verden over".Dr. Kristofer Mussar, der er VectorBuilders driftsdirektør tilføjer: "Det liggeri kulturen i VectorBuilder at inspirere alle teammedlemmer til at tænke kreativtog frit for at udvikle optimale løsninger til vores kunder. Det er retfantastisk at blive anerkendt som den mest kreative virksomhed ikke bare indenfor vores egen branche men blandt alle nye teknologier, selvom det måske ikkevar helt uventet".Om VectorBuilder Inc.VectorBuilder er en førende international virksomhed inden for teknologi tilgenindgivelse. VectorBuilder er en troværdig partner for tusindvis aflaboratorier og biotekvirksomheder/lægemiddelvirksomheder over hele verden ogtilbyder en one-stop shop for design, udvikling og optimering af løsninger tilgenindgivelse fra grundforskning til kliniske anvendelser. Virksomhedensprisbelønnede Vector Design Studio er en transformerende innovation, der giverforskere mulighed for nemt at designe og bestille tilpassede vektorer online ogdermed fjerne det trivielle arbejde med at klone og pakke vektorer ilaboratoriet. Virksomheden fremhæver sin store kapacitet til vektorproduktion,store lagre af vektorer og komponenter, one-on-one CRO-løsninger, herunderavanceret ingeniørkapacitet til AAV-capsid samt avancerede GMP-faciliteter.Virksomhedens CGT-produkter har modtaget IND-godkendelser frakontrolmyndigheder, herunder amerikanske FDA. Med førende F&U ogCDMO-produktionskapacitet stræber VectorBuilder efter at levere de mesteffektive redskaber og løsninger inden for genindgivelse til forskning ibioteknologi og genetisk medicin.