BISON erhöht Angebot auf 17 Kryptowährungen

Stuttgart (ots) - BISON, die Krypto-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart,

erweitert ihr Krypto-Portfolio um sieben neue Coins: Ab sofort können

BISON-Kunden die Währungen Aave (AAVE), Algorand (ALGO), Dencentraland (MANA),

Dogecoin (DOGE), Sandbox (SAND) und Shiba Inu (SHIB) handeln. "Wir entwickeln

unser Angebot laufend weiter und bauen unser Portfolio mit Bedacht aus. Mit den

neuen Coins decken wir sowohl etablierte Altcoins als auch junge,

zukunftsträchtige Technologien ab und bieten unseren Kunden wie gewohnt ein

sicheres, zuverlässiges Umfeld, um Kryptowährungen zu handeln und zu verwahren",

so Dr. Ulli Spankowski, Chief Digital Officer der Gruppe Börse Stuttgart sowie

Gründer und CEO von BISON.



Folgende zusätzliche Coins können BISON-Nutzer ab sofort wie gewohnt sicher,

smart und ohne Gebühren handeln:





1. Aave (AAVE): Eines der bekanntesten DeFi-Protokolle, das durch dezentraleGovernance (DAO) entwickelt wurde. AAVE ist der Governance-Token desAave-Protokolls und wurde ursprünglich als ETHLEND bezeichnet. Es handeltsich um eine dezentralisierte Kreditplattform und eines der wichtigstenLiquiditätsprotokolle in der DeFi-Welt. Aave ermöglicht den Verleih vonKryptowährungen: Unter anderem können Aave-Nutzer ohne zentrale Parteidigitale Assets hinterlegen, um dafür Zinsen zu erhalten.2. Algorand (ALGO): Ein dezentralisiertes und skalierbares Open SourceBlockchain-Projekt. Das Algorand-Netzwerk basiert auf einem PureProof-of-Stake (Pure PoS) Konsensmechanismus und hat sich zum Ziel gesetzt,die erste Blockchain mit negativer CO2-Bilanz zu betreiben.3. Decentraland (MANA): Ein Virtual Reality (VR)-Spiel ist die Grundlage dieserKryptowährung, die auf der Ethereum-Blockchain läuft und mittlerweile dieWährung für alle Games in Decentraland ist. Spieler können mit MANA Güter undDienstleistungen auf dem Decentraland-Marktplatz kaufen sowie eigene Inhalteauf der Plattform erstellen.4. Dogecoin (DOGE): Einer der bekanntesten Altcoins. Eine Open Source undPeer-to-Peer digitale Währung, die auf dem viralen "DOGE" Meme basiert undbereits seit 2013 existiert. Dogecoin wird hauptsächlich als Trinkgeld aufReddit und Twitter verwendet, um außergewöhnliche Inhalte auf Social Media zubelohnen.5. Polygon (MATIC): Ursprünglich 2017 als "Matic Network" entwickelt, um dieEthereum-Infrastruktur zu verbessern, wurde das Netzwerk schließlich in"Polygon" umbenannt. Polygon hat zum Ziel, hohe Gas-Fees und langsameBlockbestätigungen zu entschärfen und Krypto so für einen breiteren Marktzugänglich zu machen. Polygon wird häufig bei der Entwicklung von dAppseingesetzt.6. The Sandbox (SAND): Diese Technologie verfolgt das Ziel, Blockchains imGaming-Mainstream zu etablieren. Bei SAND handelt es sich um einenEthereum-basierten "Utility Token". Im Sandbox-Umfeld ist dieser Coin dieeinzig gültige Kryptowährung. Innerhalb des Projekts können Nutzer ganzeinfach digitale Assets kaufen, verkaufen, erstellen und entwickeln und somitInhalte zum Metaverse beitragen. SAND-Besitzer sind zudem Teil derdezentralen Governance (DAO), die zukünftige Produktentwicklungen fördert.7. Shiba Inu (SHIB): Eine auf der Ethereum-Blockchain laufende, ebenfalls aufeinem Hund basierende Alternative zu Dogecoin. SHIB ist ein ERC20-Token undbereits 50 Prozent des Gesamtbestandes wurden verbrannt, um die Stabilitätdes Tokens zu fördern.Neben den auf BISON bereits etablierten zehn Coins (Bitcoin, Bitcoin Cash,Cardano, Chainlink, Ethereum, Litecoin, Polkadot, Ripple, Solana und Uniswap)können Nutzer auch die neuen Kryptowährungen ohne Gebühren handeln. Dabeiverdient BISON am Spread zwischen den angezeigten An- und Verkaufspreisen, derpro Kauf und Verkauf in der Regel bei 0,75 Prozent liegt. Weitere Kosten oderGebühren, etwa für die Verwahrung sowie die Ein- und Auszahlung vonKryptowährungen, fallen für die Nutzer nicht an. Die Krypto-Plattform der GruppeBörse Stuttgart bietet ihren rund 700.000 aktiven Nutzern nützliche Features,wie etwa Limit-Orders, bei denen Nutzer einen Preis festlegen, zu dem sie einebestimmte Kryptowährung kaufen oder verkaufen möchten.Bei BISON haben als Teil der Gruppe Börse Stuttgart mit ihrer 160-jährigenGeschichte Transparenz, Sicherheit und eine nachhaltige Verfügbarkeit derPlattform oberste Priorität. Die Assets der BISON-Kunden werden 1:1treuhänderisch bei der blocknox GmbH in Deutschland, einer reguliertenTochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, verwahrt. In diesem reguliertenUmfeld bietet die Anfang 2019 eingeführte Plattform BISON ein umfangreichesSicherheitskonzept, in dem eine Versicherung unter anderem gegen Hackerangriffe,Diebstahl und technischen Verlust integriert ist.