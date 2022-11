Africa GreenTec installiert erstes Mini-Grid Projekt mit 100 % Erneuerbarer Energie in ganz Madagaskar (FOTO)

Mahavelona, Madagaskar (ots) - Auf der UN-Klimakonferenz wurde viel über die

Auswirkungen des Klimawandels gesprochen. Besonders Regionen in Subsahara-Afrika

sind bereits jetzt stark davon betroffen. Dringend benötigte konkrete Maßnahmen,

um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und Klimagerechtigkeit zu erreichen, vermissten

jedoch viele auf der Konferenz. Das deutsch-afrikanische Sozialunternehmen

Africa GreenTec zeigt, wie man die Probleme vor Ort mit innovativen

solarbetrieben Lösungen konkret angehen kann. Nach erfolgreich umgesetzten

Projekten in Mali, Niger und Senegal folgte Ende Juli 2022 die Inbetriebnahme

des Pilotprojektes in Madagaskar.



Die dort errichtete sogenannte ImpactSite von Africa GreenTec versorgt die

6500-Einwohner-Community Mahavelona in der Region Itasy seitdem mit Solarstrom.

Dieses Projekt ist nicht nur für das Sozialunternehmen und seinen Partner

Polarstern Energie ein Meilenstein, sondern auch für das Land Madagaskar selbst.

Denn der Solarpark mit Batteriespeicher ist das erste Mini-Grid-Projekt in ganz

Madagaskar, das zu 100 % mit Erneuerbarer Energie betrieben wird.