Schaffhausen/Bremen (ots) - Mit dem Ziel, die wichtigsten Herausforderungen der

Welt durch Wissenschaft, Bildung und Technologie anzugehen, kombiniert das

Ökosystem umfassende Angebote, die das gesamte Lernen im Lebenszyklus abdecken,

Forschungskapazitäten und Lösungen für Bildung und Forschung.



Die Geschichte





Das SIT wurde in Schaffhausen gegründet und hat dort seinen Hauptsitz. Seitseiner Gründung ist das Unternehmen schnell zu einer globalen Organisationherangewachsen und umfasst mittlerweile mehr als 700 Mitarbeiter aus über 17Ländern. Mit Büros in 9 Ländern, mehr als 1.800 Studenten und mehr als 6.000Alumni aus über 110 Ländern verteilt sich der Campus auf mehrere Standorte.Nach der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Jacobs University Bremen,der Entwicklung eines Zentrums für erweiterte Forschungskapazitäten, wachsendenkommerziellen Einrichtungen und einer Erhöhung der geplanten Finanzierung aufüber 100 Mio. EUR musste die Marke diese Expansion besser widerspiegeln und dasgesamte Ökosystem unter einem Namen vereinen: Constructor(https://constructor.org) .Constructor wird von einem strategischen Beirat unterstützt, der sich ausprominenten Wissenschaftlern, Branchenführern und Investoren zusammensetzt. Zuihnen gehören der Vorsitzende, der Nobelpreisträger für Physik Sir KonstantinNovoselov, der Präsident der Constructor University, Fabio Pammolli, einständiges Mitglied der InvestEU und Vorsitzender des Investitionsausschusses,Mikhail Lukin, Professor für Physik an der Harvard University, Direktor derHarvard Quantum Initiative und Gründer von QuEra, Rino Rappuoli, leitenderWissenschaftler bei GSK Vaccines, Prof. Impfstoffforschung am Imperial CollegeLondon, Mark Kamlet, Professor für Wirtschaft und öffentliche Politik an derCarnegie Mellon University, oder Alexandra Boltasseva, Ron und Dotty GarvinTonjes Professorin für Elektrotechnik und Computertechnik an der PurdueUniversity.Der gemeinnützige Teil des Constructor-Ökosystems umfasst die ConstructorUniversity, eine forschungsorientierte Hochschulorganisation, die mehr als 25akkreditierte Programme vom Bachelor über den Master bis hin zum Ph.D. anbietet.Die private, englischsprachige Universität verfügt über mehrere Standorte: dieehemalige Jacobs University in Bremen und ein Institut in Schaffhausen, Schweiz.Sie bietet On-Site- und Hybrid-Programme an. Sie profitiert auch vonPartnerschaften mit hochrangigen Universitäten wie Carnegie Mellon, derUniversität Genf, der National University of Singapore und weltbekannten