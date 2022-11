SIDUS METAVERSE führt die großangelegte Einführung von GameFi an Partnerschaft mit 'Zeus' gewährleistet eSports-Standards

Sydney (ots/PRNewswire) - Der berühmte ukrainische Profi-Counter-Strike-Spieler

Danylo 'Zeus' Teslenko schließt sich dem SIDUS GATES GameFi-Publisher im

Krypto-Metaverse an. Er unterzeichnete einen 10-Jahres-Vertrag für die

Veröffentlichung von exklusiven NFT-Kollektionen. Um dieses außergewöhnliche

Ereignis zu feiern, hat das Team eine Verlosung im Wert von 100.000 USD

organisiert!



"Ich habe mich mit vielen Bereichen befasst, darunter Kryptotechnologien und

NFT", erklärte er. "Ich habe den Gründer von SIDUS METAVERSE kennengelernt und

war von der Arbeit des Unternehmens so begeistert, dass ich mich entschlossen

habe, dem Team beizutreten. Ich möchte meine große Erfahrung im eSports nutzen,

um neue Produkte bekannt zu machen, sie an die Standards des Cybersports

anzupassen und ein weltweites Publikum dafür zu gewinnen.