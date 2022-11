Andrea Coscelli, ehemaliger CEO der britischen CMA, wird neuer Co-Head Of Europe bei Keystone

LONDON und BRÜSSEL, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Keystone Strategy LLC (Keystone), ein Beratungsunternehmen für führende Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und globale Anwaltskanzleien in Fragen der Strategie, der Wirtschaft, der Technologie und des Wettbewerbs, hat heute bekanntgegeben, dass Andrea Coscelli am 3. Januar 2023 als Partner und Co-Head der europäischen Praxis beitreten wird.

Dr. Coscelli, ein führender europäischer Experte auf dem Gebiet des Kartellrechts und der Wettbewerbsökonomie, war bis zum vergangenen Juli sechs Jahre lang CEO der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) des Vereinigten Königreichs. Er wird die Expansion des Unternehmens in Europa gemeinsam mit Cristina Caffarra leiten, die Anfang dieses Jahres die Geschäftstätigkeiten von Keystone in Europa mit umfassender Kartell-, Wirtschafts- und Technologieberatung aufbaute.

Keystone wurde 2003 von Greg Richards und Professor Marco Iansiti gegründet und ist eines der weltweit bekanntesten Beratungsunternehmen für den Technologiesektor, das sich durch die Bearbeitung hochkarätiger Fälle mit besonderem Schwerpunkt auf der digitalen Wirtschaft ein umfassendes Fachwissen angeeignet hat. Die Partner von Keystone sind allesamt führende akademische Experten für digitale Transformation, Innovation, Plattformökonomie, Computerwissenschaften, strategisches Management und Ökosysteme. Sie werden von 150 Fachleuten in Niederlassungen in den USA und in London unterstützt.

Dr. Coscelli bringt 25 Jahre Erfahrung in der Wettbewerbsökonomie mit. Er leitete die CMA zwischen 2016 und 2022 in einer Phase beträchtlichen Wachstums nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Unter seiner Leitung baute die Agentur bahnbrechende Daten- und Technologie-Funktionen auf, die jetzt von anderen führenden Agenturen übernommen werden. Zudem arbeitete sie an vielen hochkarätigen globalen Fusionen und Kartellverfahren im Zusammenhang mit digitalen Unternehmen. Bevor er 2013 der CMA als Vorstandsmitglied beitrat, war Dr. Coscelli Director of Competition Economics bei Ofcom (Regulierungsbehörde für Medien und Telekommunikation des Vereinigten Königreichs) und Partner bei Charles River Associates. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Stanford University.