Valour Inc. gibt Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung bekannt

TORONTO, 30. November 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „ Unternehmen " oder „ Valour ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, freut sich, seiner Bekanntmachung vom 11. Oktober 2022 folgend den Abschluss der zweiten Tranche seiner bankenunabhängigen Privatplatzierungsfinanzierung (die „ Privatplatzierung ") von Einheiten („ Einheiten ") für einen Bruttoerlös von 132.400 $ durch den Verkauf von 662.000 Einheiten zu einem Preis von 0,20 C$ pro Einheit (die „ zweite Tranche ") bekannt geben zu können. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Gesellschaft und der Hälfte eines Stammaktienkaufoptionsscheins (jeder volle Optionsschein ein „ Optionsschein "), wodurch der Inhaber eines Optionsscheins berechtigt ist, eine zusätzliche Stammaktie von Valour (eine „ Stammaktie ") für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Ausgabe zum Ausübungspreis von 0,30 $ zu erwerben. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten Tranche wurden keine Finderhonorare gezahlt.

Informationen zu Valour

Valour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unsere Mission besteht darin, den Zugang der Investoren zu branchenführenden dezentralisierten Technologien zu erweitern, von denen wir glauben, dass sie im Mittelpunkt des zukünftigen Finanzwesens stehen werden. Im Namen unserer Aktionäre und Investoren identifizieren wir Gelegenheiten und Innovationsbereiche und entwickeln und investieren in neue Technologien und Unternehmungen, um eine vertrauenswürdige, diversifizierte Exposition zum gesamten Ökosystem der dezentralisierten Finanzierung zu bieten. Um weitere Informationen zu erhalten oder Neuigkeiten zum Unternehmen und Finanzinformationen zu abonnieren, besuchen Sie https://valour.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Abschluss weiterer Tranchen der Privatplatzierung, Token im Venture-Porfolio des Unternehmens, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Gelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und/oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leserinnen und Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

