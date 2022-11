PEKING, 30. November 2022 /PRNewswire/ -- Nach dem 20. Chinesischen Nationalkongress stand der Zukunftsplan des Landes im Mittelpunkt des Interesses der internationalen Gemeinschaft. China Aspirations bietet eine neue Interpretation dessen, wie Chinas Wandel im Laufe der Jahre seine Vision für die Zukunft prägen wird.

Die vierteilige Doku-Serie, präsentiert von CGTN, hatte am 24. November weltweite Premiere. China Aspirations nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die Welt, vom Geburtsort der chinesischen Zivilisation bis zur Wiege der chinesischen Quantentechnologie. Von den alten Hindu-Tempeln in Nepal bis zur großen Savanne in Kenia.