Bioventure, Minapharm Pharmaceuticals und MiGenTra unterzeichnen eine exklusive Vereinbarung zur Vermarktung mehrerer Biosimilar-Kandidaten von Alvotech im Nahen Osten und in Afrika

Berlin, Cairo und Dubai, Uae (ots/PRNewswire) - Bioventure, ein in Dubai

ansässiges Pharmaunternehmen, Minapharm Pharmaceuticals, ein in Kairo ansässiges

Pharmaunternehmen, und MiGenTra GmbH, ein in Berlin ansässiges

Pharmaunternehmen, gaben heute die Unterzeichnung einer exklusiven

Lizenzvereinbarung für die Vermarktung mehrerer Biosimilarkandidaten in Ägypten

und achtzehn weiteren Ländern in Afrika und dem Nahen Osten (das "Gebiet"), die

von Alvotech entwickelt und hergestellt werden.



Gemäß der Vereinbarung werden sich Minapharm Pharmaceuticals und MiGenTra GmbH

die Verantwortung für die Einreichung, Einführung und Vermarktung von Alvotechs

Portfolio an lizenzierten Biosimilars teilen, sobald diese zugelassen sind. Dies

wird im Rahmen der exklusiven strategischen Partnerschaft von Bioventure mit

Alvotech in der Region geschehen. Alle anderen Bedingungen und Produktdetails

der Vereinbarung bleiben vertraulich.