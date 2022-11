Tata Communications und Intertec Systems bauen Partnerschaft aus und richten Cyber Security Operations Centre in den VAE ein

DUBAI, VAE, und SINGAPUR, 30. November 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications International Pte Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tata Communications Ltd, einem globalen Anbieter von digitalen Ökosystemen, hat seine Partnerschaft mit Intertec Systems, einem führenden Systemintegrator in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), erweitert, um verwaltete Dienste in der Region anzubieten. Im Rahmen der Partnerschaft bringt Tata Communications sein Cyber Security Operations Centre (SOC) und Managed Security Services ein, um die Cyberabwehr von Unternehmen in der Region zu stärken.

Das SOC bietet Managed Security Services in Verbindung mit Cyber-Bedrohungsdaten, um die geschäftskritischen Informationen der Unternehmen zu schützen. Die Dienstleistungen ermöglichen es den Unternehmen, sich mehr auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und ihre wichtigsten Ressourcen für wichtige Projekte einzusetzen, die für ihr Wachstum entscheidend sind. Die Partnerschaft umfasst innovative Sicherheitslösungen, Unified Communications and Collaboration (UCC), Cloud und das Internet der Dinge (IoT) in Verbindung mit dem Service-Support und dem Know-how von Intertec Systems auf dem Unternehmensmarkt in der Region.