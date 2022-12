Wirtschaft Unternehmen wollen mehr Personal einstellen

München (dts Nachrichtenagentur) - Unternehmen in Deutschland wollen mehr Personal einstellen. Das ist das Ergebnis einer Erhebung des Münchener Ifo-Instituts, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.



Das Beschäftigungsbarometer des Instituts stieg demnach im November auf 99,6 Punkte, nach 97,8 im Oktober. Vor dem Hintergrund der abnehmenden Unsicherheit könnte die Zahl der Beschäftigten in Deutschland weiter steigen. Der Fachkräftemangel werde aber ein dauerhaftes Problem bleiben, so die Wirtschaftsforscher.