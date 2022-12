Studie Früherer Kohleausstieg in NRW hat kaum Klimawirkung

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der vorgezogene Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2030 hat offenbar eine geringere Klimawirkung als von der Bundesregierung angegeben. Das ist das Ergebnis einer Studie des Energieberatungshauses Aurora, über die der "Spiegel" berichtet.



Die Abschaltung acht Jahre vor dem derzeitigen Enddatum im Jahr 2038 werde kaum etwas zum Klimaschutz beitragen, so die Studienautoren. Das "Gesetz zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs im Rheinischen Revier" soll am Donnerstagabend im Bundestag verabschiedet werden. Laut der Studie würden durch die kurzfristige "Rückholung" von Kohlemeilern aufgrund der Energiekrise bis zu 61 Millionen Tonnen CO2 mehr ausgestoßen, die durch den vorzeitigen Ausstieg nicht kompensiert werden können.