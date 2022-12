BERENBERG stuft New Work auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für New Work von 172 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Catharina Claes beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Chancen für das Karrierenetzwerk durch die neuen Marken- und Produkteinführungen. Die Margen seien robust, die freie Barmittelgenerierung stark. Sie passte ihre Schätzungen an die Neunmonatszahlen und Preiserhöhungen an./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die New Work Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 150,8EUR gehandelt.



