JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 120 auf 100 Pence gesenkt, während die Einstufung auf "Neutral" belassen wurde. 2023 gebe es diverse Kurstreiber, die über das Wohl und Wehe der Telekom-Sektorwerte entscheiden dürften, schrieb Analyst Akhil Dattani in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick. Es gehe um Preismacht, Investitionen, Regularien und die Verschuldung. Sein "Top Pick" ist die Deutsche Telekom. In der Vodafone-Gruppe stecke viel Wertpotenzial. Kurzfristig dürfte aber der operative Trend in Deutschland enttäuschen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2022 / 05:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 1,078EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1

Kursziel alt: 1,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m