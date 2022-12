Damit steigt auch die Chance auf eine Trendwende in den Renditen deutscher Bundesanleihen, da Anleger ähnliche Töne aus der Europäischen Zentralbank erwarten. Der Deutsche Aktienindex reagiert darauf mit einem Freudensprung und stößt die Tür zur 15.000er Marke auf. Die starke Oktober- und November-Rally könnte nun nahtlos in eine Jahresendrally übergehen. Das vierte Quartal bestätigt damit mal wieder eindrucksvoll die Statistik.

Der Markt rechnet in den USA jetzt nur noch mit einer Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte auf der Fed-Sitzung am 14. Dezember, gefolgt von jeweils 25 Basispunkten im Februar und März. Dann wird eine Pause von acht Monaten erwartet, bevor die Fed im November nächsten Jahres die Zinsen wieder senken sollte. Dafür spricht die derzeitige Invertierung der amerikanischen Zinskurve. Zurzeit erhalten Anleger einen höheren Zins, wenn sie der Regierung für zwei Jahre Geld leihen, als wenn sie sich für zehn Jahre binden. Der Aufschlag ist so hoch wie zumindest seit dem Jahr 1989 nicht mehr. Auch weltweit sehen wir eine - wenngleich nicht so dramatische - Invertierung der Zinskurve. Die Anleihemärkte sind sich also ziemlich sicher, dass es zu einer kräftigen Abschwächung des Wirtschaftswachstums im kommenden Jahr kommen wird. Noch ist das aber Zukunftsmusik, in den aktuellen Daten lässt sich eine Rezession in der US-Wirtschaft kaum erkennen. Deshalb begrüßen die Anleger, dass die Fed von ihrem aggressiven Kurs abweichen will. Der Dollar fällt, die weltweite Geldmenge steigt und die Bereitschaft der Anleger, sich ins Risiko zu begeben, wächst.