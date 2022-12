NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 27,50 auf 29,00 Euro angehoben und die Aktien auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung beließ Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Overweight". 2023 gebe es diverse Kurstreiber, die über das Wohl und Wehe der Telekom-Sektorwerte entscheiden dürften, schrieb der Experte in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick. Es gehe um Preismacht, Investitionen, Regularien und die Verschuldung. Sein "Top Pick" ist die Deutsche Telekom./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2022 / 05:50 / GMT

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 19,60EUR gehandelt.