Habeck reist nach Namibia und Südafrika

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bricht am Sonntag zu einer fünftägigen Reise nach Namibia und Südafrika auf. Das teilte das Ministerium am Donnerstag auf Anfrage mit. Auf der ersten Station in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, gehe es um eine engere Zusammenarbeit bei Wasserstoff. Namibia besitze hohe Potenziale bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne. Deutschland setzt bei der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft langfristig auf "grünen" Wasserstoff. Geplant ist ein Gespräch Habecks auch mit dem Staatspräsidenten Namibias.

In Südafrika besucht Habeck Kapstadt, Johannesburg und Pretoria. Der Minister will unter anderem einen deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel eröffnen. Erst vor kurzem war Habeck in Singapur bei einer Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft. Er hatte Unternehmen dazu aufgerufen, einseitige Abhängigkeiten von China zu verringern und sich breiter aufzustellen./hoe/DP/stk