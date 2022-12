JPMORGAN stuft LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 92 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter anderem höhere Kapitalkosten in sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern ein. Die Aktie habe Wertsteigerungspotenzial, es dürfte aber einige Zeit brauchen, bis sich dieses entfalten könne. Dafür erforderlich seien eine Wiederbelebung des Immobilienmarktes oder Stabilität an den Kreditmärkten./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / 13:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / 18:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 61,80EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m