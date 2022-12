Am 3. November legte der Zahlungsdienst PayPal seine Bilanz für das dritte Quartal 2022 vor. Trotz der insgesamt starken Bilanz verlor die PayPal-Aktie im nachbörslichen Handel 9,7 Prozent. Hintergrund des Wertverlustes ist eine gesenkte Prognose für das laufende letzte Quartal des Jahres. Der Konzern rechnet mit einer Abschwächung der Konjunkturlage, was sich wiederum auf den Umsatz des Unternehmens auswirken sollte. Weiter zeigt sich am Horizont ein neuer Spieler im Zahlungsverkehr. Europäische Banken wollen mit der neuen Zahlungsplattform EPI die Abhängigkeit von Mastercard, Visa und PayPal verringern. Tendenziell sollte EPI in Europa PayPal das Wasser abgraben und sich negativ auf weiteres Wachstum auswirken.

