Alibaba und Baidu – Die letzten Zahlen sorgen erstmal für Entspannung

Was für eine Überraschung! Alibaba-Gründer Jack Ma war seit zwei Jahren nicht mehr aufzufinden und aus der Öffentlichkeit verschwunden, nachdem er die chinesischen Behörden verärgert hatte. Nun tauchte der Tech-Milliardär wieder in Japan auf, er soll in Tokio leben. Der 58-Jährige war der reichste und bekannteste Privatunternehmer Chinas. Doch nachdem sich der Alibaba-Gründer im Oktober 2020 in einer öffentlichen Rede über die Finanzaufsicht des Landes über derer wenigen Flexibilität im Hinblick auf Innovationen beschwerte, war Ma wie vom Erdboden verschluckt. Die größte Online-Plattform Chinas Alibaba (NASDAQ: BABA, WKN: A117ME, ISIN: US01609W1027) entwickelte sich auch ohne Jack Ma weiter nach oben, auch wenn der zuletzt schwache Kurs eine andere Sprache spricht. Denn seit dem Allzeit-Hoch der Aktien im Oktober 2020 bei knapp 320 USD kollabierte die Aktie innerhalb von nur zwei Jahren in der Spitze um über 80% auf nur noch 58 USD je Anteilsschein. Erst in den vergangenen 4 Wochen trat eine Stabilisierung ein, gestern kostete der Wert wieder mehr als 88 USD.

Die Zahlen im abgelaufenen Quartal lagen erwartungsgemäß nur leicht über Vorjahr. Der Umsatz des Unternehmens erreichte rund 29 Mrd. USD, eine Steigerung von 3%. Analysten lagen mit ihren Erwartungen leicht darüber, trotzdem trat etwas Erleichterung auf, dass die Null-Covid-Politik in China zumindest an den Online-Plattformen schadlos vorbeizieht. Das Cloudsegment konnte sogar um 4% wachsen und mittlerweile macht dieser Bereich schon 10% der Konzernerlöse aus. Der Cashflow von Alibaba ist jedoch in den letzten Quartalen von ca. 30 Mrd. USD auf zuletzt nur noch 20 Mrd. USD eingebrochen. Dies liegt neben regulatorischen Änderungen vor allem an den jährlichen Einzahlungen in Chinas Wohlstandsfonds und an den erhöhten Steuersätzen. Das schuldenfreie Unternehmen steht in China zuletzt wieder besser da, denn nach dem Verschwinden Jack Mas konnten auch einige Streitigkeiten mit den Behörden beigelegt werden. Alibabadürfte bald wieder einer der Lieblinge der westlichen Anlagegemeinde werden, denn alle US-Drohungen zu etwaigen Delistings sind bislang nicht eingetreten.