Cantourage, Cannabis House und Together Pharma kooperieren und erweitern so das Angebot von medizinischem Cannabis in Polen

Partnerschaft zwischen Cantourage, Cannabis House und Together Pharma bringt erstmals medizinisches Cannabis aus Uganda nach Polen

Glueberry OG Kultivar bietet erweiterte Therapiemöglichkeiten für Cannabispatientinnen und -patienten in Polen

BERLIN, 1. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Cantourage Group SE (FRA: HIGH), ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis, kooperiert mit Cannabis House, einer Initiative für Medizinalcannabis in Polen, und Together Pharma (TASE: TGTR), einem israelischen Cannabis-Produzenten, um Patientinnen und Patienten auf dem polnischen Markt Zugang zu medizinischem Cannabis aus Uganda zu bieten. Ab der ersten Dezemberwoche werden polnische Patientinnen und Patienten, die an der Cannabis-House-Initiative teilnehmen, Zugang zur Sorte Glueberry OG von Together Pharma haben. Die Produkte von Together Pharma werden über ausgewählte Apotheken im ganzen Land vertrieben. Nach Deutschland und dem Vereinigten Königreich ist Polen der dritte europäische Markt, in dem das Produkt nun erhältlich sein wird.

Im Rahmen der Liefervereinbarung werden innerhalb der nächsten drei Jahre mehr als 500 kg getrocknete Cannabisblüten nach Polen importiert. Zudem werden in den kommenden Monaten weitere Produkte, die Cantourage bereits im Vereinigten Königreich und in Deutschland anbietet, durch die Initiative im polnischen Markt für Patientinnen und Patienten zugänglich sein.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: "Wir freuen uns, gemeinsam mit Cannabis House und Together Pharma Patientinnen und Patienten in Polen ein noch größeres Angebot an medizinischen Cannabisprodukten zur Verfügung zu stellen. Wir wollen dazu beitragen, dass der Zugang zu hochwertigen Produkten verbessert und das Angebot auf dem polnischen Markt Schritt für Schritt erweitert wird."