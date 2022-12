INERATEC perçoit 6 millions d'euros de subventions du Ministère Fédéral de l'Environnement pour la construction de son unité de production de carburants synthétiques (FOTO)

Karlsruhe, Allemagne (ots) - L'unité de production industrielle "

Power-to-Liquid " de Francfort est financée dans le cadre du programme

d'innovation environnementale



L'entreprise cleantech allemande, INERATEC, basée à Karlsruhe construit la

première unité au monde de production de carburants synthétiques à l'échelle

industrielle. INERATEC devient ainsi le leader sur le marché des carburants

synthétiques, également appelés " e-fuels ". Grâce à leur utilisation, les

transports maritimes et aériens ont un impact écologique neutre en carbone.





Grâce à ce financement sur trois ans, le Ministère Fédéral allemand del'Environnement, de la Protection de la Nature, de la Sécurité Nucléaire et dela Protection des Consommateurs (BMUV) contribue à l'impact climatique positifque la technologie Power-to-Liquid garantit. Cette aide financière permet àl'entreprise allemande en pleine croissance de poursuivre sa mission :l'approvisionnement des secteurs de la mobilité en carburants neutres en CO2 etde l'industrie chimique en produits chimiques de synthèse, qui étaient jusqu'àprésent fabriqués à partir de pétrole brut d'origine fossile.L'unité de production, qui sera mise en service en 2023, recyclera jusqu'à 8.000tonnes de CO2 par an provenant d'une installation de biogaz - à peu près autantque ce que retiennent environ 750.000 arbres par an. Grâce à l'utilisationd'hydrogène vert, jusqu'à 2.500 tonnes d'e-fuels et de produits chimiques serontproduits chaque année. Ceux-ci seront ensuite utilisés sous forme de kérosène etde diesel synthétiques dans la marine et l'aviation, contribuant ainsi à laneutralité en CO2 de ces secteurs.L'extension des capacités de production est la réponse d'INERATEC aux besoins etaux demandes croissants de l'industrie et assure ainsi pour la première fois ladisponibilité de carburants synthétiques. Les capacités globales sont étenduesen collaboration avec des partenaires stratégiques.INERATEC apporte ainsi une contribution importante à la réalisation desobjectifs climatiques mondiaux - le développement durable "made in Germany".De plus amples informations sont disponibles sur le site http://www.ineratec.com