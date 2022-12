Umfrage So stehen die deutschen Verbraucher zum bevorstehenden Lieferkettengesetz (FOTO)

Frankfurt (ots) - Das Lieferkettengesetz kommt und soll ab 2023 für mehr

ökologische und soziale Nachhaltigkeit in der Produktion am anderen Ende der

Welt sorgen. In der Bevölkerung trifft man auf verhaltenes Wissen und

Zustimmung. Doch vor allem eine Generation tritt hervor, wie eine Umfrage der

Management- und Technologieberatung BearingPoint zeigt.



Am 1. Januar 2023 tritt in Deutschland das

"Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz" - kurz Lieferkettengesetz - in Kraft. Es

verpflichtet Unternehmen mit Sitz in Deutschland mit mehr als 3000

Mitarbeitenden dazu, ihre Sorgfaltspflicht zum Schutz der Menschenrechte sowie

von Umweltstandards einzuhalten. Ausländische Unternehmen mit ihrem Hauptsitz in

Deutschland fallen ebenfalls unter das Gesetz. Bei Verstößen gegen das

Lieferkettengesetz drohen Unternehmen drastische Bußgelder in Höhe von bis zu 8

Millionen Euro oder bis zu 2 Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes.