Nach der Rede von Fed-Chef Powell starteten die Märkte eine impulsive Rally - diese Rally ist wohl eine Mischung aus Rosinen-Pickerei und Short-Squeeze. Denn die Märkte fokussierten sich vollständig auf das, was sie gerne hören (kleinere Zins-Schritte) und ignorierten das, was sie nicht gerne hören (Zinsen steigen weiter und bleiben lange hoch). Im Grunde war das, was Powell gesagt hat, nichts anderes als bei der letzten Fed-PK im November - damals fielen die Märkte stark, gestern dagegen jubelten sie. Nun hat der S&P 500 die 200-Tage-Linie überwunden und handelt kurzfristig stark überkauft an dem großen, seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend. Die Euphorie ist (zu) groß, jeder glaubt jetzt an die Jahresendrally. Heute wichtig die PCE-Verbraucherpreise und der ISM-Index..

