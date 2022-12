JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für Analystin Celine Pannuti überwiegen laut einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick für die europäische Konsumgüterbranche 2023 die Chancen die Risiken, da die Preise steigen sollten, eine Öffnung Chinas zu erwarten sei und die Rohstoff- und Energiekosten wieder sinken sollten. Für 2024 ist sie indes etwas vorsichtiger, weil sie wegen gestiegener Lebenshaltungskosten und des sich abschwächenden Konjunkturumfelds mit einer nachlassenden Nachfrage rechnet. Pannuti bevorzugt defensive Qualitätstitel wie Nestle, Diageo und Pernod Ricard und findet auch Value-Papiere wie Danone, Reckitt und AB Inbev zunehmend interessant. Teure Werte wie L'Oreal, Campari, Remy Cointreau und Givaudan stufte die Analystin hingegen ab. Bei Henkel nimmt sie wegen der fehlenden Anzeichen für eine Trendwende in der Consumer-Sparte eine abwartende Haltung ein./gl/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2022 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 68,50EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m