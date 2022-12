Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Maximilian Kraft ist der Geschäftsführer der Personalvermittlungpates, einer auf die Pharmaindustrie und Medizintechnik spezialisiertenPersonal-Agentur. Gemeinsam mit seinem Team hat er es sich zur Aufgabe gemacht,Unternehmen in Zeiten von fehlenden Fachkräften und immer weniger Bewerbungenbei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern zu helfen.Industrie und Handwerk sehen sich derzeit einer beispiellosen Herausforderunggegenüber: Der Fachkräftemangel bedroht trotz voller Auftragsbücher vielerortsdie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen, da ihnen schlicht dieMitarbeiter fehlen. "Wir haben heute einen grundlegend verändertenBewerbermarkt", erklärt Maximilian Kraft. "Die guten Fachkräfte sind heutebereits allesamt in einer Beschäftigung und müssen entsprechend zum Wechselmotiviert werden." Der Experte für Personalgewinnung und Geschäftsführer derPersonalvermittlung pates kennt den Personalbedarf und die damit einhergehendenHerausforderungen in der Medizin- und Pharmabranche genau. Darum unterstützt erseine Kunden sowohl mit der Vermittlung von Freelancern als auch bei derlangfristigen Gewinnung neuer Mitarbeiter, für die er auch auf die Grundsätzedes Guerilla-Marketings zurückgreift. Was es mit dieser modernenRecruiting-Strategie auf sich hat und worauf es sonst zu achten gilt, verrät erin diesem Beitrag.Recruiting und Marketing sind untrennbar miteinander verbundenIm Wettbewerb um die besten Köpfe haben es vor allem die kleinen undmittelständischen Unternehmen zunehmend schwerer. Wer als Unternehmen seinTop-Level halten oder ausbauen will, ist allerdings gerade auf dieseLeistungsträger angewiesen, weiß Maximilian Kraft. "Nur mit diesen A-Playernkann man auch langfristig am Markt bestehen. Wer beinahe jeden Bewerber annimmt,nur weil er gerade dringend Mitarbeiter benötigt, tut sich daher über langeSicht keinen Gefallen." Laut dem Geschäftsführer der pates AG kann jedefehlbesetzte Stelle jährliche Kosten verursachen, die bis zu 15 Prozent höherliegen als das jeweils gezahlte Gehalt. Unternehmen sollten daher die Suche nachgeeigneten Mitarbeitern genauso wichtig nehmen wie die Gewinnung neuer Kunden.Neben der Art des Auswahlprozesses kommt es dabei schon in der frühen Phase desRecruitings darauf an, durch richtiges Marketing die genau zum Unternehmenpassenden Bewerber auf sich aufmerksam zu machen.Mit Guerilla-Marketing zum Erfolg"Natürlich gibt es auch heute noch die klassische Bewerbung in Papier- und die