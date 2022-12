90,3 % der Exporte von Januar bis September 2022 waren Verkäufe

WIESBADEN (ots) -



- Nur 1,0 % der deutschen Gesamtexporte wurden zwecks Be- und Weiterverarbeitung

ausgeführt

- 85,9 % der deutschen Importe waren Käufe, nur 3,1 % waren Importe zur

Veredelung

- Beim Handel mit Russland waren fast alle Exporte (96,8 %) und Importe (97,7 %)

Verkäufe beziehungsweise Käufe



Der Export von Waren zur Be- oder Weiterverarbeitung im Ausland spielt für die

deutsche Wirtschaft nur eine untergeordnete Rolle. Demgegenüber sind die

allermeisten Warenexporte Produkte, die ins Ausland verkauft werden. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, handelte es sich bei 90,3 % (1 055,7

Milliarden Euro) der von Januar bis September 2022 aus Deutschland exportierten

Waren um Verkäufe. Mit dem Ziel der Lohnveredelung, also einer weiteren Be- oder

Verarbeitung im Ausland, wurden lediglich Waren im Wert von 11,2 Milliarden Euro

exportiert. Das entsprach 1,0 % der deutschen Gesamtexporte von 1 168,8

Milliarden Euro. 3,0 % der Exporte (35,4 Milliarden Euro) waren zuvor in

Deutschland einer Lohnveredelung unterzogen worden.