Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse generierte die Alphabet C-Aktie (ISIN: US02079K1079) ein Kaufsignal. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Alphabet-Aktie fiel am 03. November auf ein Tief bei 83,45 USD zurück und arbeitete damit ein großes Abwärtsziel bei 82,83 USD fast exakt ab. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Erholung. Am 15. November scheiterte der Wert noch am Abwärtstrend seit August. Gestern kam es im zweiten Versuch zu einem dynamischen Ausbruch über diesen Trend. Die Aktie zog auf ein neues Erholungshoch an und drang sogar in das Abwärtsgap vom 26. Oktober ein.