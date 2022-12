Intelligente Innovationen mit der Cloud Wie Unternehmen das enorme Potenzial ausschöpfen (FOTO)

Eschborn (ots) - Als Cloud-Berater und Gründer der Pexon Consulting GmbH

unterstützen Paul Niebler und Philip Pham mittelständische Unternehmen sowie

DAX-Konzerne dabei, ihre IT-Infrastruktur bedarfsoptimiert zu digitalisieren.

Dank der systematischen Integration in die Cloud stellen sich seine Kunden

zukunftssicher auf und profitieren schon heute von starken Wettbewerbsvorteilen.



Das Zeitalter der Digitalisierung geht für Unternehmen mit diversen

Herausforderungen einher. Gleichzeitig bietet es noch nie dagewesene Chancen.

Dabei ist in der digitalen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie und mit Blick auf

die nahende Rezession vor allem eine Eigenschaft erfolgsentscheidend: Agilität.

"Die Fähigkeit, auf Änderungen rasch reagieren zu können, wird den Unterschied

zwischen jenen Unternehmen machen, die den nächsten Boom miterleben und jenen,

die zurückbleiben", so Cloud-Experte Paul Niebler. Mit der Pexon Consulting

GmbH, die er gemeinsam mit Philip Pham führt, unterstützt er mittelständische

Unternehmen und DAX-Konzerne dabei, ihre IT-Infrastruktur zu digitalisieren. Im

Folgenden hat der Experte verraten, warum digitale Infrastrukturen für

Unternehmen bereits im aktuellen Marktumfeld ein echter Vorteil sind. Außerdem

teilt der IT-Profi wertvolle Tipps, wie Firmen das Potenzial der Cloud einfach

für sich nutzen können.