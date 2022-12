Einride expandiert nach Benelux und treibt mit weltweit führender Brauerei AB InBev elektrische Transportwende voran (FOTO)

Brüssel (ots) -



- Einride, das führende Frachttechnologieunternehmen im Bereich der digitalen,

elektrischen und autonomen Transporte, expandiert in Europas wichtigsten

Verkehrsknotenpunkt Benelux.

- Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Europäische Union die

Treibhausgasemissionen in allen Sektoren mit Ausnahme des Verkehrs gesenkt

hat, wobei der Straßengüterverkehr weiterhin den größten Anteil der Emissionen

verursacht.

- Der Start erfolgt gemeinsam mit der weltweit führenden Brauerei AB InBev. Es

wird erwartet, dass die Partnerschaft mit ihrer vollelektrischen Flotte

jährlich 500 Tonnen CO2-Emissionen einsparen wird.



Das Frachttechnologieunternehmen Einride hat heute gemeinsam mit der weltweit

führenden Brauerei AB InBev seinen Start in den Benelux-Ländern angekündigt. Mit

der vollelektrischen Flotte von Einride, die aus vernetzten Schwerlast-Lkw

besteht, soll die Partnerschaft jährlich 500 Tonnen CO2-Emissionen einsparen.





"Benelux ist der Pulsschlag Europas und der Ort, der den Wandel in derEuropäischen Union vorantreibt", sagte Robert Falck, CEO und Gründer vonEinride. "In den letzten zehn Jahren hat die Union die Treibhausgasemissionen inallen Sektoren gesenkt, mit Ausnahme des Verkehrs, der nur zugenommen hat, wobeider Straßengüterverkehr bei weitem der größte Emittent bleibt. Es ist höchsteZeit, Maßnahmen zu ergreifen, um die angestrebte Halbierung der Emissionen bis2030 zu erreichen. Wir freuen uns darauf, mit unserer branchenführendenTechnologie, die von Anfang an elektrisch konzipiert wurde, zu erheblichenEmissionssenkungen beizutragen, so dass Europa im weltweiten Wettlauf um NetZero die Führung übernehmen kann."Kooperation mit weltweit führender Brauerei, AB InBevAnfang 2023 wird die weltweit führende Brauerei AB InBev mit Einridekooperieren, um eine Vorreiterrolle bei der groß angelegten Einführung deselektrischen Schwerlastverkehrs in Belgien zu übernehmen. Die erste Phase wirdden Startschuss für die vollständige Einführung des Einride-Ökosystemseinleiten, das die intelligente Mobilitätsplattform Saga, sechs vernetzteelektrische Einride Trucks sowie die Entwicklung, Installation und den Aufbauder Ladeinfrastruktur umfasst. Die Lkw werden in den Regionen Löwen und Brüsseleingesetzt und unterstützen das Ziel von AB InBev, bis 2040 in seiner gesamtenLieferkette einen Netto-Null-Zustand zu erreichen."Wir investieren nur noch in Transporte ohne Dieselkraftstoff und streben nullEmissionen an. Da wir nächstes Jahr mit dem breiten Einsatz vonElektrofahrzeugen für städtische Lieferungen beginnen, ist die Partnerschaft mitEinride für den elektrischen Schwerlasttransport auf der mittleren Meile der