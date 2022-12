APA-Comm-Analyse Häufigkeit von Klimaberichten im Ländervergleich

Wien (ots) - Untersuchung der Klimaberichterstattung der vergangenen drei Jahre

im DACH-Raum - größter medialer Fokus in deutschen Medien - Anteil in

österreichischen und Schweizer Medien nahezu ident



Die UN-Weltklimakonferenz stellt jeden Herbst traditionell den Höhepunkt der

jährlichen Klimaberichterstattung dar. Anlässlich der kürzlich zu Ende gegangen

COP 27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh hat APA-Comm den medialen Klimadiskurs der

letzten drei Jahre im Detail analysiert und deutsche, österreichische und

Schweizer Medien miteinander verglichen. Die Ergebnisse dieser DACH-Analyse

zeigen, dass der Anteil der Klimaberichte an der Gesamtberichterstattung in den

untersuchten deutschen regionalen und überregionalen Tageszeitungen mit Abstand

am größten ist (3,45 Prozent), jener in österreichischen (1,92 Prozent) und

Schweizer Medien (1,95 Prozent) ist nahezu gleich. Darüber hinaus zeigt sich,

dass die Klimaproteste in den letzten Monaten zu einer bestimmenden Größe im

Diskurs herangewachsen sind - mit Ausnahme der Schweiz.