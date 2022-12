Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq steht die XPeng-Aktie (ADR) mehr als sechs Prozent im Minus. Ein ADR kostet 10,11 US-Dollar.

Bill Russo, CEO von Automobility mit Sitz in Shanghai, ist überzeugt, dass der jüngste Kursanstieg "wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Märkte sie [Xpeng] bereits zuvor abgestraft haben. Nun sein die Tahlsohle erreicht ". Dies erklärte der Automarkt-Experte dem US-Nachrichtensender CNBC.

XPeng kämpft mit einer wachsenden Konkurrenz durch Unternehmen wie BYD und Tesla. Auch die häufigen Lockdowns im Rahmen der Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, machen dem E-Autobauer zu schaffen. Die Aktie hat im laufenden Jahr fast 80 Prozent an Wert verloren.

Auch der Ausblick ist eingetrübt. XPeng geht davon aus, dass es im vierten Quartal zwischen 20.000 und 21.000 Fahrzeuge ausliefern wird, was einem deutlichen Rückgang von etwa 49,7 bis 52,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Aktie des chinesischen E-Autobauers XPeng schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mehr als 47 Prozent im Plus ab. Der Kurssprung kommt überraschend, denn XPeng verzeichnete im dritten Quartal einen höher als erwarteten Verlust. Auch der Umsatz blieb hinter den Analysten-Erwartungen zurück.

Trotz eines enttäuschenden Quartalsergebnis geht die XPeng-Aktie richtig steil. Was ist da los?

