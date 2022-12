DAX weiter am Fibonacci-Fächer

Fed-Chef Jerome Powell hatte am Vorabend auf einer Veranstaltung die Perspektive kleinerer Zinsschritte untermauert, und damit die Aktienkurse an der Wall Street befeuert. Der US-Index S&P 500, ein Taktgeber für den DAX, konnte am Vortag ebenfalls weiter zulegen und befindet sich nun direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart.

