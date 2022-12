Sparen als hohe Hürde - mit diesen 6 Tipps gelingt es dennoch, sich ein finanzielles Polster aufzubauen (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Preise steigen immer weiter - und das in nahezu allen

Lebensbereichen. Die Gehälter hingegen bleiben meist gleich. Viele Menschen

geraten dadurch an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit - wie soll es da

noch gelingen, sich um die Altersvorsorge zu bemühen und etwas zur Seite zu

legen?



Gerade in diesen Zeiten ist es nun wichtig, wieder mehr Kontrolle über die

eigenen Finanzen zu erlangen, weiß David Tappe. Auch Geringverdiener können mit

einem individuellen Sparziel und ein wenig Disziplin durchaus ansehnliche Summen

generieren. Wie genau das gelingt, erläutert der Finanzberater anhand von sechs

simplen Tipps in diesem Beitrag.