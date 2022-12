Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Viele Unternehmen sehen die Suche nach geeigneten Mitarbeiterninzwischen als eine ihrer zentralen Aufgaben an. Da ist es kein Wunder, dasssich auch der diesjährige Top-Arbeitgeber-Kongress mit dieser Fragebeschäftigte. Neben Gastredner Uli Hoeneß, dessen Thema Teambildung war, sprachauch Recruiting-Experte David Cordes über neue Methoden zurMitarbeitergewinnung.Der Top-Arbeitgeber-Kongress fand am 28. Oktober dieses Jahres in München statt.Es ging um Unternehmenskultur, betriebliches Gesundheitsmanagement, interneSchulungssysteme und Strategien zur Mitarbeitergewinnung. Gastredner Uli Hoeneßsprach darüber, wie man das perfekte Team kreiert. David Cordes von CordesConsulting klärte seinerseits über den Zusammenhang zwischen Marketing undMitarbeitergewinnung auf. "Der Kongress ist eine gute Gelegenheit, interessanteMenschen kennenzulernen und sich fachlich auszutauschen", sagt David Cordes."Die Rede von Uli Hoeneß war zweifellos ein Höhepunkt. Wer maßgeblich für denlangjährigen Erfolg des FC Bayern München verantwortlich ist, weiß natürlich,wie Teambildung funktioniert. Ich bin sehr froh, dass ich selbst die Gelegenheithatte, die Teilnehmer über aktuelle Marketing- und Recruiting-Strategien fürmittelständische Bau-, Handwerks- und Industrieunternehmen zu informieren." ImFolgenden verrät David Cordes, wie Marketing und erfolgreicheMitarbeitergewinnung in Zusammenhang stehen.Im Wettbewerb um die besten FachkräfteDer Fachkräftemangel stellt nahezu jede Branche vor große Herausforderungen. Esist ein Wettbewerb um die besten Fachkräfte entbrannt - die Mitarbeiter könnensich ihren Arbeitgeber somit aussuchen. Unternehmen, die aus diesem Wettbewerbals Sieger hervorgehen möchten, müssen als Arbeitgeber daher einiges zu bietenhaben - und noch viel wichtiger: die Vorzüge auch nach außen kommunizieren."Regionale Sichtbarkeit ist hier essenziell", erklärt David Cordes. "Schließlichgibt es nach wie vor qualifizierte Fachkräfte, doch diese kennen die meistenUnternehmen schlicht nicht und wissen damit auch nicht, welche Vorteile eineAnstellung dort mit sich bringen würde." Das Stichwort lautet hier: Marketing.Denn nur wer aktiv mit seinen Vorzügen wirbt und sich eine regionale Omnipräsenzaufbaut, kann von potenziellen Kandidaten auch gefunden werden. Wie Marketingund Mitarbeitergewinnung im Detail zusammenhängen, hat der Experte auch inseinem Vortrag auf dem Arbeitgeberkongress in München thematisiert.Auch Uli Hoeneß, ehemaliger Fußballer, Manager, Vorstandsmitglied, Präsident und