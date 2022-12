Hamburg Commercial Bank geht mit nCino in den Live-Betrieb / Deutschlands "Best Performing Bank" schließt die Implementierung der nCino-Plattform zur weiteren Effizienzsteigerung erfolgreich ab.

Wilmington, N.C./London/Hamburg (ots) - nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), ein Pionier

für Cloud-Banking und digitale Transformation in der globalen

Finanzdienstleistungsbranche, gibt heute bekannt, dass die Hamburg Commercial

Bank (HCOB) ab sofort das nCino Bank Operating System® einsetzt. nCino

unterstützt die Arbeitsabläufe der Bank von der Verarbeitung von Transaktionen

in der Pipeline über die Strukturierung bis hin zur Kreditentscheidung. So kann

die Hamburg Commercial Bank ihre Prozesse beschleunigen und ihre Effizienz

steigern.



Die HCOB ist in allen deutschen Metropolregionen sowie in ausgewählten

europäischen Märkten vertreten. Die Bank ist ein Spezialfinanzierer, der

gewerbliche Kunden betreut und Projekte im Immobilien- und Schifffahrtssektor

sowie in den Bereichen Erneuerbare Energien und Infrastruktur finanziert. Die

Bank wurde kürzlich mit dem "Euromoney Award for Excellence 2022" in der

globalen Kategorie "World's Best Bank Transformation" ausgezeichnet und verfügt

über einige der besten Finanzkennzahlen im deutschen Bankwesen (https://www.euro

money.com/article/2aaoty4jy6g8jbbyyzocg/awards/awards-for-excellence/the-worlds-

best-bank-transformation-2022-hcob-radical-change-is-possible-even-in-germany) .