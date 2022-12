Finery Markets sammelt 5,5 Millionen USD in einer Seed-Finanzierung, um die Einführung von Kryptowährungen bei institutionellen Kunden zu beschleunigen

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Finery Markets, ein führender elektronischer

Multihändler-Marktplatz für institutionelle Teilnehmer und Anbieter von

Handelslösungen für Kryptomärkte, hat heute eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe

von 5,5 Millionen USD angekündigt. Mit dieser Finanzierungsrunde erhielt das

Unternehmen zum ersten Mal Fremdmittel.



Die Runde wurde gemeinsam von G1 Ventures, gumi Cryptos und Shima Capital

geleitet. Investoren wie Communitas Capital, DV Chain, GravityX, Unlimint,

Daedalus Angels, oneAlpha, Floating Point Group und andere Branchenführer haben

sich ebenfalls an der Runde beteiligt.





Konstantin Shulga, Konstantin Shulga, Mitbegründer und CEO von Finery Markets,erklärte: "Als Betreiber des ersten multilateralen institutionellen Marktplatzesim Kryptobereich wollen wir Best Practices in den Bereichen Handel,Risikomanagement und operative Standards für Kryptowährungen etablieren. Wirsehen unsere Rolle als einen grundlegenden Baustein für eine ausgereifteMarktinfrastruktur, die die Märkte effizienter und nachhaltiger macht. AlsMarktplatz haben wir uns darauf konzentriert, verschiedene führende Investorenzu gewinnen, die Web3-Fonds, strategische Partner und traditionelleRisikokapitalfirmen repräsentieren, angeführt von Veteranen des elektronischenHandelsgeschäfts.Ich glaube daran, dass digitale Vermögenswerte weltweit zu einer führendenAnlageklasse werden. Die Marktstruktur sollte den sich entwickelndenAnforderungen entsprechen. Unsere Aufgabe ist es, die Lücken bei der Transparenzund den technologischen Lösungen zu schließen, indem wir einer breiten Palettevon Marktteilnehmern eine institutionelle Vorhandels-, Handels- undNachhandelsinfrastruktur zur Verfügung stellen. Wir helfen ihnen, die Abläufeüber den gesamten Handelslebenszyklus zu automatisieren und die Rentabilitätihrer Geschäfte zu steigern."Finery Markets wurde 2019 gegründet und ermöglicht mehr als 70 Unternehmen, dieinternational mit digitalen Vermögenswerten arbeiten, den Zugang zu tiefenLiquiditätspools, die von führenden globalen Liquiditätsanbietern angebotenwerden. Die Vorhandels- und Nachhandelsfunktionalität der Plattform bietet denKunden Preisinformationen, vollständige Handelstransparenz,Abwicklungsflexibilität, Kontrolle der Markt- und Kontrahentenrisiken undReporting-Tools.Diese Finanzierungsrunde folgt auf ein starkes Wachstum der Plattform mit einembreit gefächerten Kundenstamm - von Zahlungsdienstleistern über dieinstitutionelle Verkaufsseite bis zu Einzelhandelsplattformen - all das wurdemit einem schlanken Budget erreicht. Die Plattform erfreute sich 2021 eines