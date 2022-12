"Ich glaube tatsächlich, dass es die meisten dieser Unternehmen nicht mehr geben wird", sagt Fink am Mittwoch in einem Interview auf dem New York Times DealBook Summit. "Wir werden abwarten müssen, wie sich das alles [mit FTX] entwickelt. Es sieht so aus, als ob es Fehlverhalten von großer Tragweite gab", so Fink weiter.

Der weltweit größte Vermögensverwalter Blackrock gehört zu den Finanzunternehmen, die von der Pleite der von Sam Bankman-Fried gegründeten Kryptobörse auf den Bahamas betroffen sind. Blackrock investierte etwa 24 Millionen US-Dollar in FTX über ein als Dachfonds bezeichnetes Vehikel, so Fink. Der CEO war ein langjähriger Skeptiker von Kryptowährungen.